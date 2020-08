Morto John Hume, premio Nobel 1998 per gli accordi di pace del Venerdì Santo in Irlanda del Nord

03 agosto 2020 a

a

a

Morto John Hume, premio Nobel 1998 per il suo ruolo negli accordi del Venerdì Santo, che riportarono la pace in Irlanda del Nord. Fondatore del Partito socialdemocratico e laburista nordirlandese (Sdlp), è venuto a mancare a 83 anni in una casa di riposo a Londonderry. "Siamo profondamente addolorati di annunciare che John è pacificamente deceduto alle prime ore di questa mattina dopo una breve malattia", ha reso noto la sua famiglia in un comunicato diffuso dall’agenzia stampa britannica Press Association.