Charlotte Casiraghi, compleanno per la figlia di Carolina di Monaco: festa per i 34 anni e rivelazioni

E' la reale più bella d'Europa

03 agosto 2020

Charlotte Casiraghi compie 34 anni oggi, 3 agosto 2020. E' la secondogenita di Carolina di Monaco ed è considerata la reale più bella d'Europa. Bella come Carolina, è una donna riservata e inquieta.

E' appassionata di cavalli, valente cavallerizza ed è testimonial per la maison Gucci. In occasione della festa di compleanno, il sito di Radio Montecarlo, ha fatto rivelazioni su alcuni dei suoi segreti. Ecco acune delle curiosità.

E' stata giornalista e ha collaborato con riviste prestigiose come Another Magazine, The Indipendent, 20 Magazine;nel 2009 poi ha anche fondato una rivista di moda ecosostenibile: Ever Manifesto.

E' proprietaria di una piccola isola della Sardegna,che ha avuto in dono dai nonni paterni, Giancarlo e Fernanda Casiraghi. E' nella lista di Forbes delle 20 eredi reali più sexy del mondo, al quinto posto.