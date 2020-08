Kate Middleton e il principe William condividono la foto mai vista di Louis di Cambridge per ringraziare i fan

Il terzogenito fa il pieno di simpatia

Una nuova foto di Louis di Cambridge è stata postata dalla duchessa Kate Middleton e dal marito principe William erede al trono. Louis ha compiuto due anni lo scorso mese di aprile e i genitori hanno deciso di pubblicare sui social la foto per ringraziare i fan.

La Corona, è risaputo, vive di riti e di protocolli e fra questi c'è anche quello delle tradizionali lettere di auguri per ogni compleanno in royal family, inviate da appassionati dei Windsor.

Una tradizione che è prevista anche per gli auguri di Natale. Buckingham Palace è abituata a rispondere, in segno di ringraziamento, con una nuova foto del festeggiato, come nel caso di Louis, il più piccolo dei Cambridge che appare più bello e spensierato che mai. Louis è il terzogenito dopo Charlotte e George.