Regina Elisabetta, la lite per la tiara di Meghan: così riprese il nipote Harry al royal wedding

02 agosto 2020 a

a

a

Un capriccio della Markle e arriva la lavata di capo della nonna al matrimonio al nipote che la sta per sposare. Ci sta, se la scena, rivelata dal Daily mail, non fosse quella del royal wedding tra il principe Harry e la duchessa del Sussex, Meghan Markle e lei, la Regina Elisabetta.

Non proprio nozze qualsiasi, come gli interpreti.

Poco prima del matrimonio, Angela Kelly, collaboratrice della regina, non concesse loro una prova estemporanea con la tiara, il gioiello prima della cerimonia e il principe andò su tutte le furie. Si rivolse alla collaboratrice con un linguaggio maleducato. Un comportamento che secondo la fonte non piacque per niente alla nonna. Sua Maestà convocò il nipote a Corte riprendendolo per quanto accaduto.

Harry e Meghan, il sesso per tenere in pugno il principe? Il libro The real story

Queen Mary’s Lozenge Bandeau, tiara Art Decò particolare e preziosa appartenuta alla regina Mary (la nonna di Elisabetta) fu indossata anche dalla Principessa Margareth nel 1965 e la portò Meghan. Ovviamente "senza prova" prima delle nozze, come prevedono i regolamenti della Corona britannica.