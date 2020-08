Regina Elisabetta, valletti e guardie: feriti nella rissa che imbarazza la Royal family

Apprezzamenti alle ragazze alla base del confronto

02 agosto 2020 a

a

a

Nuovo imbarazzo a Corte. Altri grattacapi per la Regina Elisabetta. Valletti contro Guardie della Regina: una sfida, una rissa e non era mai successo.

Scontri violenti secondo quanto rivela il Daily mail , diversi feriti. La rissa è scoppiata improvvisa davanti a un pub e a un rivenditore di kebab situati ad appena 800 metri da Buckingham Palace, luogo di lavoro di tutti i protagonisti.

Regina Elisabetta. nuovo scandalo a Corte: guardia del corpo arrestata per droga

La notizia, ripresa da tutti i tabloid britannici, racconta che venerdì poco prima di mezzanotte sul marciapiede di fronte al Greenwood Sports Pub. tre guardie Coldstream, i famosi Lilywhites col colbacco di pelo d'orso e le giubbe rosse, ovviamente fuori servizio e in apparenza parecchio alticce avrebbero cominciato a infastidire delle ragazze, che si sono rivelate poi essere cameriere e governanti al servizio di Sua maestà.

A quel punto, in difesa delle giovani sarebbero intervenuti alcuni uomini del gruppo, anche loro tutti footmen (maggiordomi, valletti e cameriere addetti a servire i pasti e ad aprire le porte). La situazione è presto degenerata tanto che i due gruppi sono venuti alle mani. I soldati, per l’occasione, hanno messo da parte il loro proverbiale aplomb e si sono scagliati contro i valletti contravvenendo, come ha spiegato il Mail, in modo grave al loro dovere.