Regina Elisabetta. nuovo scandalo a Corte: guardia del corpo arrestata per droga

The Sun rivela i particolari della vicenda

01 agosto 2020

a

a

Nuovi grattacapi per The Queen. La Regina Elisabetta è alle prese con un altro scandalo a Corte. Secondo The Sun che ha rivelato la notizia, una guardia del corpo di Sua Maestà Elisabetta II è stata arrestata per droga.

La fonte racconta che in un alloggio della guardia del corpo della Regina, sono state trovate 9 bustine di droga tra ketamina e cocaina. L’indagine avrebbe preso forma nel corso delle ultime settimane, dopo che nei bagni riservati alle guardie di Saint James Palace, sarebbero state trovate alcune tracce di polvere bianca. Le autorità avrebbero arrestato l’uomo proprio nel corso della giornata di venerdì 31 luglio. La droga sarebbe stata trovata anche nell’auto nell’uomo e non solo nel suo alloggio. Nessuna comunicazione ufficiale è stata fatta da parte da parte della Corona per questo nuovo scandalo che investe la Corte britannica.