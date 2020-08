Naya Rivera, nuovi dettagli sulla morte e intanto è avvenuta la sepoltura dell'attrice di Glee

Il decesso è avvenuto in pochi minuti

01 agosto 2020 a

a

a

Emergono dettagli sulla morte di Naya Rivera. E' il settimanale People a rivelarli. La fonte rivela di aver consultato il certificato di morte dell'attrice di Glee: morta per annegamento e non ci sono altre cause per il decesso e nessun intervento di terzi.

Il certificato di morte dell'attrice, depositato negli archivi della contea di Ventura in California, indica anche la data e il luogo di sepoltura: l'attrice di "Glee" riposa dal 24 luglio al Forest Lawn Memorial Park di Los Angeles.

Naya Rivera, così ha salvato il figlio. Il racconto del bambino alla polizia: ha visto sparire la mamma

Rivera si era recata in barca sul lago Piru insieme al figlio Josey, 4 anni. Il piccolo ha raccontato agli inquirenti che entrambi stavano nuotando e che la donna lo ha aiutato a risalire sull'imbarcazione e che poi era scomparsa. Il corpo di Rivera è stato trovato cinque giorni dopo. Una morte, quella dell'attrice 33enne, che ha destato molta impressione.