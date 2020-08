Usa, l'annuncio di Trump: "Presto un decreto per bloccare TikTok"

01 agosto 2020 a

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che nelle prossime ore varerà un decreto per vietare TikTok, la popolare app di proprietà cinese. Il presidente americano ha riferito la sua decisione parlando con i reporter che lo hanno seguito nella sua visita in Florida. “TikTok è fonte di preoccupazione per la sicurezza nazionale, lo metteremo al bando negli Stati Uniti. Ho il potere di farlo e lo farò” ha detto il presidente Usa. Tra l'altro TikTok starebbe per essere ceduta e Microsoft sembra in prima fila per l'acquisto.