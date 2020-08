Operai rifanno le strisce sulla strada e passano sopra al gatto morto verniciandolo

01 agosto 2020 a

a

a

La foto parla da sola: durante i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, in una strada di campagna della Romania, gli operai addetti alla manutenzione stradale verniciano di bianco anche un gatto morto. L'animale, probabilmente precedentemente investito mentre attraversava la strada, era proprio in mezzo dove c'è la linea continua. Gli automobilisti che hanno percorso la strada - a Calopar, distretto di Dolj - sono rimasti esterrefatti.

Coronavirus, cane contagiato da padrone muore dopo tre mesi di agonia

Non è chiaro se gli addetti alla manutenzione, non abbiano fatto caso al povero animale. Fatto sta che il getto di vernice - come illustrato dalla triste immagine diffusa sui social e divenuta virale - lo colpisce in pieno verniciandolo come fosse stato niente.