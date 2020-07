Harry e Meghan, il sesso per tenere in pugno il principe? Il libro The real story

30 luglio 2020 a

Meghan Markle tiene in pugno il principe Harry grazie all’arma del sesso? E’ quanto emerge da un altro libro sulla coppia, Meghan and Harry, The real story di Colin Campbell. Secondo l’autrice sarebbe stato proprio il sesso l’arma segreta per abbindolare il principe. Del resto - sostiene Campbell - a corte il soprannome del nipote della regina Elisabetta, è blow jobs Harry. Una battuta inglese che fa riferimento al sesso orale, come ricostruisce il Settimanale Nuovo in edicola. Nel libro è riportata anche la testimonianza di un cugino reale: “Gli occhi di Harry seguono Meghan nella stanza come se lui fosse un cucciolo devoto e lei la miglior padrona che potesse avere”.