Regina Elisabetta, il piano per la pace fra William e Harry: appuntamento a Balmoral

Invito dopo la Megxit

30 luglio 2020 a

a

a

Sua Maestà la Regina Elisabetta pronta a mettere uno davanti all'altro (e non in videochiamata), William e Harry. Secondo voci di corridoio a Windsor, la nonna regina dei principi, ha un piano per riunirli nelle prossime settimane a Balmoral, in Scozia. Incontro fisico quindi, per trovare un compromesso nel nome della monarchia e ritrovare quindi l'unità della Royal family.

William e Harry, come ricucire la spaccatura. I consigli dell'ex portavoce della regina Elisabetta

Elisabetta II avrebbe voluto vedere riuniti i due fratelli prima delle nozze di Beatrice, ma tutto è saltato per il Coronavirus, ora la regina avrebbe immediatamente invitato Harry a Balmoral, dove la sovrana e Filippo trascorreranno l’estate, per un incontro segreto con William programmato a fine agosto. Ed Elisabetta è stata chiarissima: i due fratelli dovranno incontrarsi di persona, e non a distanza, al telefono o su Zoom.