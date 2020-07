Beatrice di York ed Edoardo, viaggio di nozze in utilitaria ma non è finita. Le destinazioni

Sorpresi nel Sud della Francia ma poi partiranno per il Kenia

Il viaggio di nozze è di quelli di reali. Almeno sulla carta, ma non nella pratica perché Beatrice di York, insieme al marito italiano Edoardo Mapelli Mozzi, sono stati avvistati nel Sud della Francia a bordo di una utilitaria.

La principessa si è sposata a Windsor alla presenza della nonna, Regina Elisabetta e del principe Filippo. Un matrimonio per pochi intimi celebrato il 17 luglio scorso.

Il Mail on Sunday riferisce di un piccola utilitaria con le valigie sul tettuccio vista sfrecciare per le strade del Sud della Francia, al volante Edo al suo fianco Beatrice e sono stati riconosciuti da un turista. Un viaggio che, secondo la fonte, sarebbe solo un assaggio della luna di miele. I due successivamente andranno infatti in Kenya, Lamu Island dove la famiglia dello sposo possiede una casa. Qui nel 2018 Edo invitò Bea e lì ebbe inizio la loro storia d’amore.