Meghan Markle e Kate Middleton, cibi da duchesse: ecco che cosa mangiano

Rivelate anche le abitudini alimentari di Sussex e Cambridge

Meghan Markle e Kate Middleton, cosa hanno in comune la duchessa di Sussex e quella di Cambridge? Le mogli dei principi Harry e William sono ormai divise, con la scelta di Harry e Meghan di divorziare dalla Royal family con conseguente trasferimento negli Usa insieme al piccolo Archie. Tuttavia arrivano rivelazioni che annunciano anche punti in comune, relative alle abitudini alimentari delle duchesse-cognate. Alla faccia della Megxit, stavolta.

Il Sunday Times ha pubblicato alcuni estratti inediti dalla biografia (non autorizzata) di Harry e Meghan Markle che rivelano il rapporto conflittuale tra Kate Middleton e Meghan Markle. Tranne sul cibo.

Secondo l'Insider "come sua cognata Meghan Markle, Middleton è una fan dei green juice". Si tratta di una bevanda detox a base di cetriolo, avocado, spinaci o kale, zenzero e succo di mela. Ecco la sintesi dei vari pasti.

Colazione Cereali e frutta secca con yogurt, Kate e macedonie freschissime e di stagione, Meghan. Meghan Markle aggiunge alla sua bowl una manciata di bacche fresche, fettine di banana, miele di Manuka, polline d’api e scaglie di cocco, mentre Kate Middleton mescola mango, kiwi, melograno, fragole, uva e arancia per ottenere, come scrive il Mail Online, una pelle radiosa.

Pranzo Meghan Markle in genere predilige abbondanti insalata a base di quinoa o riso, con l’aggiunta di proteine. Ama soprattutto quelle di fagioli ma, contrariamente a quanto spesso si legge, non evita del tutto le proteine della carne. In alternativa alle insalate, adora anche un toast con un uovo in camicia sopra. Anche per la Duchessa di Cambridge le insalate sono un must della pausa pranzo. Segue una dieta principalmente a base di alimenti crudi ricchi di antiossidanti e alcuni dei suoi piatti preferiti sono il gazpacho, l'insalata di anguria, il tabbouleh e il ceviche.

Cena Sushi e pollo al curry piccantissimo per Kate e tortillas messicane ripiene di pesce per Meghan.