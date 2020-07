Harry e Meghan, il principe aveva un account segreto per corteggiarla con i post. Le rivelazioni sui Sussex

Like e commenti anche nella Royal family

Like e commenti e, ovviamente, post social. Succede nelle migliori famiglie, pure in quelle reali. In gran segretezza, però. Harry ha così corteggiato Meghan Markle su Instagram attraverso un account segreto. E' una delle anticipazioni di Finding Freedom, biografia non autorizzata dei due duchi di Sussex scritta da Omid Scobie e Carolyn Durand.

Il loro incontro è avvenuto nel 2016, al Dean Street Townhouse Restaurant di Soho, a Londra: un appuntamento organizzato grazie ad amici comuni che avevano esaudito il desiderio di Harry di conoscere l’attrice di Suits.

Poche ore dopo, secondo quanto racconta il libro, Meghan – che allora aveva un suo account personale – avrebbe cominciato a seguire su Instagram l’account @SpikeyMau5 (che ora risulta privato e con appena 2 follow). "Un account senza volto visibile, solo la sagoma di un topo, per la maggior parte delle persone quel follow non avrebbe significato nulla, ma in realtà era l’account privato di Harry", scrivono Scobie e Durand.