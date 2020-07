Coronavirus, Pelosi: Obbligo mascherina in Camera Usa. Deputato positivo non la indossava mai

30 luglio 2020 a

La speaker della Camera del Congresso americano Nancy Pelosi ha annunciato che tutti i membri dovranno indossare una mascherina durante il voto. La decisione arriva dopo che un deputato repubblicano del Congresso è risultato positivo al coronavirus. Il rappresentante del Texas Louie Gohmert, spesso evitava di indossare la mascherina.

Pelosi, secondo quanto reso noto, ha affermato che non indossare la mascherina dentro il Congresso "è una grave violazione del decoro" per la quale i deputati potrebbero essere rimossi dalla Camera. Nello stesso tempo è stato specificato che i deputati potranno non indossare la mascherina in modo temporaneo durante gli interventi