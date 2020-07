Regina Elisabetta, lezione di videochiamata dalla principessa Anna (70 anni): così utilizza Zoom

29 luglio 2020 a

La Regina Elisabetta non finisce mai di stupire. The Queen è più tecnologica che mai a 94 anni e va a lezione di videochiamata dalla figlia, principessa Anna (70 anni).

Nel periodo della pandemia si è trovata infatti a dover imparare a usare Zoom, uno dei software più usati per organizzare videoconferenze.

Il video risale al mese scorso, quando la sovrana si è trovata a dover fare la prima video call per supportare i lavoratori negli ospedali durante la pandemia. In una breve anteprima di un documentario di ITV che andrà in onda prossimamente per celebrare il settantesimo compleanno della reale, Anna chiede sorridendo a Sua Maestà: «Riesci a vedere tutti? Dovresti avere sei persone sullo schermo ora».

Sua madre – la regina – risponde dicendo «Veramente ne vedo solo quattro», e la principessa si affretta a rimarcare che «in realtà non hai bisogno di me. Sai già che aspetto ho!», e ride.