Principe William rivela il peggior regalo mai fatto a Kate Middleton: così l'ha delusa

Un regalo sbagliato. Capita anche nella famiglia reale. Nella Royal family per eccellenza. E se poi a farlo e ad ammetterlo pubblicamente è il principe William e lei è Kate Middleton, allora la questione fa davvero rumore.

Il duca di Cambridge, ospite del podcast della BBC Radio 5 Live 'That Peter Crouch', ha raccontato di quella volta che ha deluso Kate con un regalo da non credere. Kate e William, come è noto, si sono conosciuti in Scozia all'Università di St Andrews nel 2003.

All'inizio della loro storia, il primogenito del principe Carlo e Diana, regalò un binocolo alla futura moglie. "Li ho incartati. Erano davvero carini", ha detto il duca di Cambridge. "Stavo cercando di convincere me stesso. Pensavo: 'Ma questi sono davvero incredibili, guarda quanto lontano riescono a vedere'".

"Kate li ha aperti m mi ha guardato dicendo: "Sono binocoli, che succede?". "Non è andata bene e onestamente non ho idea del perché le abbia comprato un binocolo, in quel momento mi era sembrata una buona idea", rivela al Mirror il duca di Cambridge. Kate in tutti questi anni ha fatto in modo che il Principe avesse sempre a mente quel paio di binocoli.