Corea del Nord, Kim Jong-un con gli ufficiali con pistole in pugno. Cerimonia commemorativa

Il dittatore della Corea del Nord, Kim Jong un, ha posato con una foto che fa il giro del web, insieme ai suoi ufficiali con le pistole commemorative in pugno. Un dono ai capi dell'esercito dello stesso Kim per l'anniversario della Grande guerra di liberazione.

Non solo. L’arsenale nucleare nordcoreano ha garantito la sicurezza del Paese e continuerà a farlo in futuro. Lo ha detto il leader nordcoreano

Kim Jong un, parlando in occasione di un incontro con i veterani nel 67mo anniversario dell’armistizio della guerra tra le due Coree. «Grazie al nostro arsenale nucleare di dissuasione efficace e sicura - ha scandito - la parola ’guerra non si sentirà più nel nostro Paese. La nostra sicurezza nazionale ed il nostro futuro saranno assicurati per l’eternità».