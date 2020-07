Coronavirus, negli Usa altri 1.592 morti e 60 mila contagi nelle ultime 24 ore

29 luglio 2020 a

Gli Stati Uniti hanno registrato martedì 28 luglio, 1.592 morti per il coronavirus in 24 ore e oltre 60 mila contagi. Sono questi i dati della John Hopkins University. Si tratta del numero di vittime più alto in un solo giorno da due mesi e mezzo.

Gli Stati Uniti sono, seguiti dal Brasile, il primo Paese al mondo per numero di contagi e vittime. Degli oltre 16 milioni di casi confermati a livello globale, 4,35 milioni sono stati registrati negli Stati Uniti; e delle oltre 660 mila vittime a livello globale più di 149 mila sono state registrate negli Usa.