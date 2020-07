Beatrice ed Edoardo Mapelli Mozzi, nella foto spunta il figliastro della principessa

28 luglio 2020 a

Al matrimonio della principessa Beatrice con Edoardo Mapelli Mozzi, c'era anche Christopher "Wolfie", il figlio che l'uomo ha avuto dalla sua precedente compagna, Dara Huang. Spunta da una fotografia che è stata postata sui social dal fioraio che ha addobbato la piccola chiesa che ha ospitato la cerimonia molto intima. Il bimbo, che ha quattro anni, è dietro al padre, ovviamente molto elegante, ma il suo viso rimane nascosto.

La fotografia in seguito è stata rimossa e sostituita con un'altra in cui il piccolo non si vede. Nel post il fioraio ringrazia la principessa e suo marito "per averci dato l'onore e il privilegio di far parte del giorno speciale". La foto è stata scattata dal bravissimo Benjamin Wheeler.