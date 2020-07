Principessa Charlene torna in acqua: traversata Monaco-Corsica, allenamenti sotto gli occhi di Alberto II

Wittstock in gran forma torna alla sua passione

La principessa è stata una grande atleta e dimostrerà di esserlo ancora. Charlene Wittstock, moglie di Alberto II, L'acqua, il nuoto, sono la sua passione e a 42 anni, la principessa non dimentica il suo amore, anzi rilancia in barba ai protocolli ufficiali della famiglia reale.

E per questo trova l'appoggio del marito Alberto di Monaco che la segue nei suoi obiettivi. Il prossimo, quello per il quale la principessa di sta allenando, è una traversata in bici d'acqua che avverrà il 12 settembre. Da Monaco è previsto l'arrivo in Corsica (terra amata da Charlene),, a Calvi.

Un evento benefico insieme ad alcuni campioni dello sport che presto verrà ufficializzato. Per ora ecco la pricnipessa allenarsi: muscoli, grazie e determinazione.