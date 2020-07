Harry e Meghan: le critiche del padre di lei, Thomas Markle: "Smettetela, è il momento peggiore al mondo per lamentarsi"

"Adoro mia figlia, ma non apprezzo quello che è diventata"

Sul principe Harry e sulla moglie Meghan arrivano le bordate di Thomas Markle, padre dell'attrice. In una intervista a The Sun, l'uomo ha spiegato che "questo è il momento peggiore al mondo per lamentarsi, considerando che proprio il mondo è attanagliato dalla crisi da Coronavirus". La critica è riferita al libro scandalo in uscita che racconta perché la coppia ha deciso di lasciare la famiglia reale.

L'uomo, 76 anni, ha parlato con The Sun dalla sua casa di Rosario, in Messico: "Adoro mia figlia, ma non apprezzo quello che è diventata adesso". Harry e Meghan hanno smentito categoricamente di aver contribuito alla scrittura del libro, ma secondo gli esperti il volume contiene particolari talmente intimi che soltanto loro potevano conoscere.