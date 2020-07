Edoardo Mapelli Mozzi, ecco chi è l'imprenditore che ha sposato la principessa Beatrice

Julie Mary Marini 27 luglio 2020 a

Edoardo Mapelli Mozzi, origini italiane, ha sposato la principessa Beatrice e da giorni è al centro delle cronache gossip, ovviamente in particolare quelle del Regno Unito. Ma chi è l'imprenditore che ha conquistato il cuore della figlia di Andrea duca di York e Sarah Ferguson, ed è quindi nipote della regina Elisabetta? Edoardo è figlio di Alessandro e membro di una famiglia della nobiltà della provincia di Bergamo (Villa Mapelli Mozzi). La mamma invece è Nicola Williams-Ellis. Dopo il divorzio con Mapelli Mozzi, si è sposata con l'imprenditore Cristopher Shale fino alla sua morte (2011) e poi con lo scultore David Williams-Ellis. Edoardo ha una sorella, Natalia Alice Yeomans, nata nel 1981, e un fratellastro più piccolo, Alby Shale (1991). Il marito della principessa Beatrice è fondatore e ceo di una importante azienda immobiliare, Banda.

Prima del matrimonio con Beatrice, è stato fidanzato per tre anni con l'attrice americana Dara Huang e da lei ha avuto un figlio, Christopher Woolf, nato nel 2016. Terminata la relazione con Huang ha iniziato a frequentare Beatrice di York che conosceva fin dall'infanzia. Il fidanzamento è stato annunciato il 26 settembre 2019 ed è stato Edoardo stesso a disegnare l'anello insieme al gioielliere Shaun Leane. Il matrimonio era fissato per il 29 maggio, ma è stato rinviato a causa del lockdown per il Coronavirus.

Dal punto di vista professionale, Edoardo Mapelli Mozzi è specializzato nel trovare case multimilionarie per clienti super benestanti e spesso condivide le foto degli immobili su suo profilo Instagram. Ha studiato alla Radley School nell’Oxfordshire, poi ha partecipato ad un Master in politica ad Edimburgo. Beatrice è la prima principessa britannica a sposare un uomo che ha già un figlio.