Harry e Meghan nella bufera. E intanto la ex del principe si sposa in forma privatissima

Julie Mary Marini 27 luglio 2020 a

a

a

Mentre Harry e Meghan sono travolti dalle polemiche per il libro scandalo in uscita nel Regno Unito (11 agosto), la ex del principe si sposa con il suo fidanzato in una cerimonia strettamente privata nella campagna inglese. Lei è Cressida Bonas ed ha 31 anni. Per tre ha frequentato Harry, il Duca di Sussex, fino al 2014. Ora si è unita in matrimonio con Harry Wentworth-Stanley, agente immobiliare e figlio della marchesa di Milford Haven, nell'esclusivo Cowdray Park, a Midhurst, West Sussex.

Secondo un amico degli sposi la cerimonia è stata strettamente privata volutamente, proprio in contrasto con il clamore suscitato dalle anticipazioni sul libro. E ora molti inglesi si chiedono come sarebbe stata la vita del principe se avesse sposato Cressida invece di Meghan.