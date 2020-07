Morto Yamamoto: lo stilista giapponese aveva collaborato a lungo con David Bowie

27 luglio 2020 a

Kansai Yamamoto è morto all'età di 76 anni: lo stilista giapponese era noto per i suoi abiti avanguardisti e per aver collaborato a lungo con David Bowie. A confermare la notizia della sua scomparsa è stata la figlia Mirai su Instagram. «Il 21 luglio scorso mio ​​padre, Kansai Yamamoto, è morto all’età di 76 anni. Ha lasciato questo mondo in pace, circondato da persone care» si legge nel post.

Nato nel 1944, Yamamoto aveva studiato ingegneria civile prima di consacrare la sua carriera alla moda. Nei primi anni ’70 era diventato il primo stilista giapponese a sfilare a Londra, attirando l’attenzione di numerosi artisti d’avanguardia tra cui, non a caso, quella di David Bowie. Per il cantante inglese Yamamoto ha creato nel corso degli anni numerosi capi androgini e futuristici, come la celebre tuta ’Tokyo Pop’ in vinile nero usata per il tour di 'Alladin Sane'.