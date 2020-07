Regina Elisabetta va online per vedere il nuovo quadro: presentazione storica per il dipinto | Video

Omaggio a Sua Maestà della pittrice britannica Miriam Escofet

Regina Elisabetta da primato. E ce ne è sempre uno nuovo, La sovrana britannica, questo il bello, non ne fa segreto e sull'account social della Royal family rende tutto pubblico ai suoi sudditi.

Sua Maestà la regina è apparsa così in videoconferenza per una presentazione online. Davanti alla regina Elisabetta è stato infatti svelato il suo nuovo ritratto sul web e questa è la prima volta che accade nella storia. A realizzarlo è stata Miriam Escofet, una pittrice britannica che ha vinto il 2018 Bp Portrait Award.

Il quadro è stato commissionato dal Foreign and Commonwealth Office (Fco) come “tributo duraturo al servizio svolto da Sua Maestà” alla diplomazia . Sarà esposto nella reception del nuovo Foreign, Commonwealth and Development Office a Londra. Ritrae la regina – in abito verde acqua intenso – seduta su una poltroncina riccamente decorata, con accanto un tavolino con appoggiati sopra un mazzo di fiori e una tazza di tè.