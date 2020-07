Harry e Meghan, in Italia il libro scandalo esce il 27 agosto: "Il principe era fuori di testa"

27 luglio 2020 a

In Italia uscirà il 27 agosto il libro che sta facendo tremare la famiglia reale inglese e che nel Regno Unito ormai è diventato la principale notizia di tutte le testate giornalistiche. Il volume si intitolerà "Harry e Meghan libertà". Intanto continuano a filtrare rivelazioni sul contenuto, visto che in Gran Bretagna uscirà l'11 agosto. Gli autori di Finding Freedom, Omid Scobie e Carolyn Durand, sostengono che il principe Harry era "fuori di testa" per il fatto che il fratello William gli chiedeva di rallentare nel rapporto con Meghan. Secondo il libro William metteva in dubbio le intenzioni di Meghan e temeva che il fratello fosse accecato dalla lussuria. Gli addetti ai lavori della famiglia reale definivano l'attrice americana "la showgirl di Harry".