John Saxon è morto. L'attore italo-americano aveva 83 anni. Protagonista nella serie "Nightmare"

Morto John Saxon. L’attore italo-americano aveva 83 anni e il suo era il nome d’arte di Carmine Orrico, protagonista tra Hollywood e Cinecittà, noto come protagonista di numerosi spaghetti western e polizieschi degli anni ’70 e ’80. Fatali le complicazioni di una polmonite, è spirato a Murfreesboro, nel Tennessee (Usa).

Tra i suoi film più noti anche "Tenebre" (1982) di Dario Argento, nel ruolo dell’agente dello scrittore protagonista, e quelli della serie horror "Nightmare". Saxon ha recitato in molti film italiani come "I tre che sconvolsero il West (Vado, vedo e sparo)" (1968) di Enzo G. Castellari, oppure "Italia a mano armata" (1976) di Franco Martinelli, "Napoli violenta" (1976), "Il cinico, l’infame, il violento" (1977), entrambi di Umberto Lenzi. Ha poi recitato tra gli altri film in "I tre dell’Operazione Drago" (1973) accanto a Bruce Lee. Partecipò anche come guest star al telefilm "Starsky & Hutch". Negli anni 90 e 2000 ha partecipato a numerose pellicole indipendenti ed è apparso in diverse serie televisive, tra cui "Csi - Scena del crimine" e "Masters of Horror".