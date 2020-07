Libro sui reali, altre rivelazioni. William consigliò a Harry di non affrettare le cose con Meghan

Asia Colurn 27 luglio 2020 a

Nuova biografia "reale" con protagonisti il principe Harry e la moglie Meghan. E' in uscita l'11 agosti "Finding Freedom", un libro esplosivo che svela "la verità" dietro le "idee sbagliate" del duca e della duchessa. Secondo gli autori Scobie e Durand, Harry e Meghan hanno adottato un approccio "non fidarsi di nessuno".

Harry e Meghan, libro scandalo. Gli amici di Kate e William: "Ma se per l'americana stesero il tappeto rosso!"

"C'era solo una manciata di persone che lavoravano nel palazzo di cui potersi fidare", rivela la coppia nel prossimo libro. "Nel frattempo, uno staff frustrato del palazzo ha descritto la squadra del Sussex come la terza ruota cigolante del palazzo" è un'altra anteprima mentre il libro afferma che i rapporti tra Sussex e Cambridges erano peggiorati al punto che a marzo 2020 le coppie parlavano a malapena. Mentre non si può negare che ci siano state tensioni tra gli ex Fab Four fino a quest'anno, la crescente tensione tra i due fratelli risale ai primi giorni di corteggiamento di Harry e Meghan, dove il libro afferma che William disse a Harry di non affrettare le cose con Meghan.