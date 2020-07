Coronavirus, Vietnam chiude città ed evacua 80 mila turisti

27 luglio 2020 a

La città vietnamita di Da Nang Nang è stata chiusa ai turisti dopo che sono stati registrati quattro nuovi casi di Coronavirus Coronavirus trasmessi localmente. Nessun visitatore, secondo quanto riportato dalla Bbc, può entrare in città per 14 giorni; sono previsti voli per evacuare circa 80 mila turisti.

Il primo nuovo caso da aprile in Vietnam - il paziente 416 - è un uomo di 57 anni che ha chiesto assistenza medica il 20 luglio per i sintomi dell'influenza. I funzionari affermano di non sapere ancora dove abbia contratto il virus Covid Covid 19 . La traccia dei contatti ha identificato più di 100 persone che interagiscono con il 57enne, ma i test sono risultati tutti negativi. Tuttavia, nel fine settimana sono stati confermati altri tre casi, tra cui un diciassettenne della vicina provincia di Quang Ngai che era tornato a casa in pullman con persone che erano stato all'ospedale Da Nang C, che è stato chiuso. Quang Ngai che era tornato a casa in pullman con persone che erano state all'ospedale Da Nang C, che è stato chiuso.