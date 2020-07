Topo morto nel pollo cotto del supermercato: "Ho vomitato per 12 ore". L'azienda: "Aperta inchiesta interna"

26 luglio 2020 a

a

a

Mentre stava mangiando ha trovato un topo morto nel piatto pronto, un vassoio di pollo da meno di quattro sterline acquistato in una nota catena di supermercati. E' il Daily Mail online a raccontare l'incredibile disavventura vissuta da Cath McCall Smith, una signora di 57 anni di Durham, Regno Unito. La donna ha condiviso la sua storia su facebook. Ha poi raccontato che pensava di aver morso un osso, ma quando ha guardato meglio il suo pollo ha fatto l'incredibile scoperta. Ha pubblicato le foto anche sulla pagina social del supermercato. "Ho vomitato per 12 ore - ha aggiunto - e ancora non sto bene". La catena di supermercati ha annunciato di aver aperto una indagine interna.