Principessa Beatrice ed Edoardo, il matrimonio e il segreto dello staff della regina Elisabetta

C'è grandissima soddisfazione nell staff della regina Elisabetta per il successo ottenuto in occasione del matrimonio della principessa Beatrice con l'italiano Edoardo Mapelli Mozzi: la stampa inglese ha saputo dell'evento soltanto a nozze celebrate. Era questo l'obiettivo di Buckingham Palace: non far trapelare nemmeno una notizia. E non solo per evitare la caccia agli sposi che si sarebbe scatenata in un periodo complesso come quello della pandemia Covid. Il palazzo voleva avere il pieno controllo della narrazione dell'evento speciale cosa che ha contribuito a evitare qualsiasi pettegolezzo indesiderato pre matrimonio. Al momento non è ancora chiaro nemmeno chi fosse realmente presente alla cerimonia.

Di certo, ad esempio, non sono stati accesi i riflettori sul principe Andrew, padre della sposa, che non attraversa un bel momento per via del caso Epstein. E non a caso lui e sua moglie Sarah Ferguson sono stati gli assenti più importanti delle immagini ufficiali pubblicate da Buckingham Palace dopo il matrimonio.