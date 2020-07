Harry e Meghan, libro scandalo. Gli amici di Kate e William: "Ma se per l'americana stesero il tappeto rosso!"

Julie Mary Marini 26 luglio 2020 a

a

a

Il principe Harry e Meghan, il futuro re William e Kate. Si intitola Finding Freedom il libro che si annuncia come una bomba e racconta i (presunti) perché della fuga dei Sussex dalla famiglia reale, libro realizzato da Omid Scobie e Carolyn Durand. Nel Regno Unito le anticipazioni ormai sono l'argomento del giorno. Nel volume, infatti, si racconta di quelli che sarebbero stati i rapporti estremamente difficili tra Meghan e il resto della famiglia, in particolare Kate e William. Ma tutti smentiscono. Harry e Meghan attraverso il loro portavoce sostengono di non essere stati intervistati per la realizzazione del volume e quindi di non entrarci nulla. Il futuro re e sua moglie ovviamente respingono sdegnatamente le accuse. Gli amici intimi di William e Kate sottolineano che è esattamente il contrario e cioè che la coppia aveva "steso il tappeto rosso per Meghan" e fatto tutto il possibile per darle il benvenuto. I Cambridges l'avrebbero invitata nella loro casa di famiglia, Kate avrebbe cucinato per lei, avrebbe organizzato una festa prima del matrimonio e le avrebbe persino chiesto di unirsi a lei nel Royal Box di Wimbledon. Ma gli autori del volume confermano che ogni informazione riportata è stata verificata almeno due volte.