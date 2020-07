Harry e Meghan, il divorzio potrebbe essere un vero affare per l'attrice

Julie Mary Marini 25 luglio 2020 a

Ma se Harry e Meghan dovessero davvero divorziare, come ormai sostengono in molti nel Regno Unito, come verrebbe gestita la divisione dal punto di vista economico? In una eventuale separazione dovrebbero essere discussi sia i termini per l'affidamento del piccolo Archie che quelli per la divisione dei beni. Harry e Meghan, infatti, al momento del matrimonio non hanno stilato un contratto e quindi ogni cosa andrebbe divisa. Il patrimonio del principe Harry è quantificato in circa 35 milioni di euro, quello della moglie sui 5. Ma andrebbero presi accordi anche per l'immobile di Londra, Frogmore Cottage, e per il titolo di duchessa del Sussex di Meghan.

Ci sono poi eventuali vincoli che Harry potrebbe voler imporre all'attrice americana, come evitare che rilasci interviste sulla famiglia reale o lavorare nel mondo del cinema. Insomma per Meghan il divorzio potrebbe essere un vero e proprio affare dal punto di vista economico.