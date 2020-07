Harry e Meghan ora potrebbero non essere i soli a lasciare la famiglia reale

25 luglio 2020 a

Harry e Meghan Markle potrebbero non essere gli unici ad uscire dalla famiglia reale del Regno Unito. Altri due sarebbero pronti a rinunciare al "lavoro" di reale e vivere una vita come comuni cittadini. Sono Lady Louise Windsor, 16 anni, e James Viscount Severn, 12, i figli del principe Edward (il più giovane figlio di Elisabetta) e sua moglie Sophie, contessa di Wessex. E' stata proprio quest'ultima a rivelare al Sunday Times in una intervista che lei e suo marito hanno incoraggiato i loro figli a pensare al futuro e a perseguire una carriera al di fuori della famiglia reale.

Nessuna polemica contro la regina e gli altri familiari, ma soltanto la certezza che con il tempo saranno sempre meno coloro che faranno parte ufficialmente del nucleo che potrà mantenersi con il ruolo di reale, volontà tra l'altro spesso espressa da Carlo, futuro re del Regno Unito.