Coronavirus negli Usa, strage di suore in un convento del Michigan: morte in 13

Focolaio di Coronavirus in un convento fa strage di 13 suore. E' successo a Livonia, nello stato del Michigan, negli Stati Uniti. Quando sono comparsi i primi contagi la situazione era ormai critica e non è stato possibile evitare il peggio.

Le suore, appartenenti all'ordine di San Felice, avevano tutte un'età tra 69 e i 92 anni. Non si sa come il virus possa essere entrato nel convento del Michigan, ma vista la stretta convivenza tra le sorelle il divampare della malattia è stato piuttosto rapido e inevitabile. Grande dolore per tutta la comunità di Livonia, molto affezionata al convento e alle suore.