Coronavirus, negli Usa altro record di contagi: 76.500. Trump annulla convention in Florida

24 luglio 2020

Il Covid 19 continua a diffondersi in tutto il mondo con 15 milioni di persone positive. Di queste oltre 8 milioni nel solo continente americano. La giornata di giovedì ha registrato il record negli Usa di nuovi contagi da Coronavirus: 76.500. Più 1.225 morti secondo il conteggio dell'università Johns Hopkins.

Con oltre 144.000 morti, il Paese è di gran lunga il più colpito al mondo in termini assoluti, davanti a Brasile e Regno Unito. Donald Trump per la prima volta ha deciso di cancellare un evento a cui doveva partecipare: la convention repubblicana di Jacksonville, in Florida.