Regina Elisabetta, non vuole un altro cane: ecco perché. L'infinita passione per i Welsh Corgi

Il Welsh Corgi (Pembroke) è da sempre il cane preferito dalla regina Elisabetta. La razza, attraverso la serie Netflix The Crown, ha fatto crescere notevolmente l'affetto degli americani nei confronti della monarca inglese. Ma quale è il vero rapporto di Sua Maestà con i simpatici quattro zampe? La regina nella sua lunga vita ha posseduto più di 30 cagnolini dalle gambe corte. Il suo primo cucciolo fu Susan, le fu regalato in occasione del suo diciottesimo compleanno. Si è subito appassionata al genere ed ha continuato ad adottare esemplari su esemplari.

Quando nel 2018 morì il suo ultimo cane, l'evento segnò la fine di un'era per la monarca: non solo aveva perso uno dei suoi adorati amici a quattro zampe, ma decise che era l'ultimo. Monty Roberts, uno dei consiglieri della regina, spiegò a Vanity Fair il perché di quella decisione: non vuole lasciarsi alle spalle alcun giovane cane. Non vuole Welsh Corgi orfani a causa per la sua eventuale morte.