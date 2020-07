Regina Elisabetta, perché gli americani si sono innamorati di Sua Maestà? Svelato il segreto: la serie Netflix

Marianna Castelli 24 luglio 2020 a

Come mai la regina Elisabetta improvvisamente è diventata molto amata dagli americani? Perché di colpo gli statunitensi la adorano? Il segreto è stato svelato attraverso una serie di interviste a persone comuni realizzate negli Usa proprio per capire. Ebbene a far apprezzare moltissimo Elisabetta è stato il recente successo di The Crown, la serie Netflix (nella foto) dedicata proprio alla vita della famiglia reale inglese, soprattutto a quella della regina. Ed in particolare a far innamorare gli americani sono stati i cagnolini viziati di Sua Maestà. Sì, proprio così: il grande affetto di Elisabetta per i cani ha letteralmente colpito gli Usa. Ma piace in primo luogo quella che è sempre stata la razza preferita della Corona: i Welsh Corgi (Pembroke). Si tratta di un genere canino di origine britannica, riconosciuto dalla federazione internazionale, originario del Pembrokeshire, contea nel sud-ovest del Galles.

La razza ha fatto la sua prima apparizione nella top ten dell'American Kennel Club, il registro degli Stati Uniti. Gli americani guardano The Crown su Netflix, si appassionano a Elisabetta, ammirano i suoi simpatici e viziatissimi cani e adottano esemplari identici. Incredibile ma vero. L'amore statunitense per Elisabetta II è esploso grazie alla fiction e ai suoi Welsh Corgi.