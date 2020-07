Harry e Meghan in crisi. I rumors: il principe ha telefonato alla cognata Kate e chiesto consigli

23 luglio 2020 a

Harry e Meghan, spunta persino una telefonata che il principe avrebbe fatto alla cognata Kate, la moglie di suo fratello William, futuro re del Regno Unito. "Non ce la faccio più, cosa devo fare?". La notizia circola già da diversi giorni sulle testate inglesi e sui siti di riferimento e con il trascorrere del tempo sembra trovare sempre maggiori conferme.

Harry e Meghan, spunta l'ipotesi divorzio. Il principe è già stanco del protagonismo dell'attrice?

Stando ai rumors Kate, che con Meghan non va per niente d'accordo, lo avrebbe rassicurato sull'affetto della famiglia reale, garantendogli il sostegno per eventuali scelte importanti, come quella di un rientro nel Regno Unito, nonostante la contrarietà della moglie. Tra Harry e Meghan ad appena due anni dal matrimonio la parola divorzio sembra già non essere un tabù.