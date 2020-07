Meghan Markle compie 39 anni, nuova villa da favola per il compleanno in California

23 luglio 2020 a

Non suoneranno le campane dell'abbazia di Westminster per la duchessa di Sussex nel giorno del suo 39esimo compleanno che cade il prossimo 4 agosto (leggi qui l'articolo del Daily mail), Meghan Markle, ma l'ex attrice americana moglie del principe Harry se ne farà una ragione.

Il caro prezzo della Megxit, col trasferimento dei Sussex in Usa dopo il divorzio dalla Royal family avvenuto nel marzo scorso, viene fatto pagare alla coppia col silenzio della corte e quindi l'indifferenza dei sudditi di sua maestà la regina Elisabetta.

A Los Angeles, dove vive con Harry e il piccola Archie, Meghan si rifarà. E' lo stesso Daily Mail, a riferire dell'organizzazione di un party di compleanno da favola da parte di Meghan

La festa non si terrà nella villa di Los Angeles da 15 milioni di dollari in cui vivono i Sussex, prestata da Tyler Perry, ma in un’altra dimora altrettanto sfarzosa. La casa di Oprah Winfrey a Montecito (California). Si tratta di una magione immersa nel verde, la cui costruzione in stile revival coloniale spagnolo risale al 1919. Lo scorso anno la Winfrey ha acquistato la villa per 6,85 milioni di dollari da Jeff Bridges. Una cornice perfetta per un party.

Una fonte ha rivelato al Daily Mail: “Qualunque cosa decida di fare per il suo compleanno, Meghan ha detto che sarà di basso profilo. Ha dichiarato che non vuole sembrare imprudente e irresponsabile” Verrà garantita la massima sicurezza: invitati solo gli amici più fidati e verrà imposto il tampone a quelli che sceglieranno di prendere parte alla festa.