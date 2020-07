Coronavirus, a Tokio nuovo record di casi. Infetti triplicati rispetto a fine maggio

23 luglio 2020 a

Coronavirus, i casi tornano a salire anche a Tokio. E' stato registrato il record di 366 nuovi infetti. Il numero dei malati era sceso a fine maggio, ma dal mese successivo è tornato a crescere in maniera costante fino a triplicarsi nelle prime tre settimane di luglio. In città ora gli "attualmente positivi" sono 10.420, mentre i decessi 327. La governatrice Yuriko Koike ha chiesto ai residenti di restare il più possibile in casa durante il fine settimana ed evitare viaggi non indispensabili. Il primo ministro Shinzo Abe, invece, ha proseguito con la campagna di promozione turistica, ovviamente escludendo la città di Tokio.