Mamma taglia la gola al bambino di pochi mesi poi chiama il marito: "Ho ucciso tuo figlio". Tragedia a Londra

In Inghilterra una donna è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il suo bambino. Gli avrebbe tagliato la gola. I vicini hanno sentito le urla e raccontano che la donna, vestita di nero, è stata portata via dagli agenti. E' accaduto a Londra, nell'area di Wembley. La notizia è stata riportata dalle testate inglese. in particolare MailOnLine spiega che, secondo le testimonianze raccolte, il piccolo avrebbe soltanto otto mesi. Il portavoce della polizia ha dichiarato ufficialmente che gli agenti "sono stati chiamati a un indirizzo a Preston Road, Wembley (nella foto), alle 9.51 del mattino per un bambino ferito. Il piccolo, che si ritiene abbia meno di un anno, è stato dichiarato morto sulla scena. I parenti prossimi sono supportati da ufficiali appositamente addestrati. Una donna è stata arrestata e rimane in custodia". Al momento le indagini non sono indirizzate verso altri sospetti. Stando ad una prima ricostruzione, la donna avrebbe tagliato la gola al piccolo, poi ha chiamato il marito e gli ha detto: "Ho ucciso il tuo bambino".