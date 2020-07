Disastro Coronavirus in Brasile, record infetti: oltre 67mila in un giorno. Bolsonaro positivo per la terza volta

23 luglio 2020 a

Disastro Coronavirus in Brasile. Registrato un nuovo record di contagi giornalieri. Sono 67.860 i contagi confermati nel paese sudamericano in sole 24 ore. Fino ad ora il numero più alto di infetti era stato raggiunto il 19 giugno con 54.771 casi. Il nuovo record arriva mentre alcune regioni della nazione sudamericana stanno parzialmente riaprendo le attività, altre che avevano precedentemente tenuto sotto controllo la diffusione del virus stanno registrando un nuovo aumento. Il Brasile ha registrato oltre 82.700 decessi per Covid-19 e 2,2 milioni di infezioni. Uno degli infetti è il presidente Jair Bolsonaro, che mercoledì 22 luglio ha dichiarato di essere risultato positivo per la terza volta in due settimane.