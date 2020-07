Kate Middleton, principe George futuro re ma con una polo economica per la foto del compleanno (7 anni)

22 luglio 2020 a

a

a

Foto a Kensington Palace per il futuro re del Regno Unito - terzo in linea di successione dopo il nonno Carlo e il padre William - per il compleanno di oggi, mercoledì 22 luglio. Lui, il piccolo George, compie 7 anni ma mamma Kate Middleton, duchessa di York, lo veste con una polo economica nello scatto che fa il giro del mondo. La notizia è riferita da The Sun .

Nella foto George indossava una modesta polo da 7,99 Mango. George veste una polo verde scuro nel giardino della casa di famiglia a Norfolk.

"Prevediamo che si esaurirà molto presto", fa notare la fonte riferendosi alla disponibilità della foto online.