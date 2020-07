Beatrice di York, la "tiara frangiata della regina Mary" prestata dalla nonna Elisabetta per le sue nozze: i retroscena | Video

21 luglio 2020 a

La Regina Elisabetta ha prestato la tiara frangiata con la quale si è sposata a sua nipote la Principessa Beatrice di York in occasione delle sue nozze con Edoardo Mapelli Mozzi, avvenute a Windsor venerdì scorso. Nozze segrete e intime alle quali Sua Maestà la Regina ha partecipato insieme al principe Filippo. Parliamo di un gioiello, la Tiara frangiata della regina Mary.

Una tiara ammirata, con una storia affascinante dietro. Intanto può essere indossata anche come collana. Deve il suo nome al fatto che venne realizzata per la regina Mary nel 1919.

Beatrice di York sposa con la tiara della nonna Regina Elisabetta, le foto dei regali di Sua Maestà per la nipote

Sono stati riutilizzati dei diamanti tratti da una tiara o da una collana appartenuta alla regina Vittoria ed acquistata da Collingwood & Co. come regalo di nozze per la principessa Mary nel 1893. Nell'agosto del 1936, Mary diede la tiara a sua nuora la regina Elisabetta (poi regina madre) e poi la prestò alla figlia, la principessa Elisabetta (futura Elisabetta II) come "something borrowed" al suo matrimonio col principe Filippo nel 1947.

Si racconta che quando la principessa Elisabetta si stava vestendo a Buckingham Palace prima di portarsi all'abbazia di Westminster, la tiara si ruppe. Fortunatamente il gioielliere di corte era in servizio in caso di emergenza e si precipitò nel suo laboratorio scortato dalla polizia. La regina Elisabetta assicurò la figlia che sarebbe stata riparata per tempo, come infatti avvenne. Elisabetta la prestò anche alla figlia, la principessa Anna, per il suo matrimonio col capitano Mark Phillips nel 1973. Venne posta in mostra insieme ad altre tiare reali nel 2001.