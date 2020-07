Beatrice di York, scarpe riciclate di Valentino per le sue nozze e abito vintage di nonna Regina Elisabetta

Il matrimonio "sostenibile" della principessa

Il roayal wedding continua a conquistare i tabloid inglesi che riportano particolari della cerimonia di nozze fra Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi avvenuta a Windsor, in segreto, venerdì scorso.

Fanno discutere le scelte della principessa (non solo per non aver annunciato il matrimonio), figlia del principe Andrea, che ha scelto di indossare per il giorno più bello della sua vita l'abito appartenuto alla nonna Regina Elisabetta (la sovrana era presente, fra i venti invitati della cerimonia intima, insieme al principe Filippo) e anche di presentarsi con. delle scarpe "riciclate".

Certo scarpe griffate, firmate Valentino, ma indossate - riferisce il Daily mail che posta i dettagli delle foto (clicca qui) - in altre due occasioni, due matrimoni reali, cone quello dei Cambridge, William e Kate (loro erano assenti alla cerimonia). E c'è chi parla di "scelte sostenibili" da parte della principessa.

Scarpe con tacco, impreziosite di diamanti, che fanno discutere i sudditi di Sua Maestà la Regina Elisabetta.