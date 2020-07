Coronavirus, Re Felipe e la Regina Letizia in Catalogna: proteste indipendentiste

20 luglio 2020 a

Centinaia di sostenitori dell’indipendenza catalana hanno protestato contro la visita del re Felipe VI e della regina Letizia nella regione nord-orientale come parte di un tour reale attraverso la Spagna che ha lo scopo di «sostenere gli animi» nel mezzo della pandemia di Coronavirus.

La visita è arrivata mentre il padre del re, l’ex monarca Juan Carlos I, è stato travolto dallo scandalo sulle presunte tangenti ricevute dall’Arabia Saudita in cambio della realizzazione di un progetto ferroviario dell’alta velocità.

La coppia reale ha dato il via a una serie di visite in tutte le 17 regioni della Spagna. La tappa catalana del tour era inizialmente prevista per la scorsa settimana e copriva diverse città e Barcellona, ma la monarchia ha affermato di averlo rinviato e ridimensionato a una breve visita a un monastero a causa del picco di casi di virus all’interno e intorno alla capitale regionale. I manifestanti di lunedì hanno mostrato foto di Felipe capovolte e le lettere che completano la frase «La Catalogna non ha un re» durante una marcia organizzata dall’Anc, il più grande gruppo della società civile a favore dell’indipendenza della regione. La marcia era diretta al Monastero Reale di Poblet, dove il re e la regina erano in visita, ma la polizia ha bloccato l’accesso sulla strada principale. Alcuni attivisti hanno cercato di raggiungere il monastero avventurandosi nei vigneti vicini. Anche i treni ad alta velocità e regolari dentro e fuori la città catalana settentrionale di Girona sono stati ritardati o cancellati a causa di «atti di vandalismo», secondo un tweet dell’operatore spagnolo delle infrastrutture ferroviarie, Adif. Una foto distribuita su app di messaggistica mostrava pneumatici che bruciavano sulle ferrovie accanto a un cartello con un’immagine capovolta di una corona.