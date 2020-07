William e Harry, come ricucire la spaccatura. I consigli dell'ex portavoce della regina Elisabetta

20 luglio 2020 a

Harry e William, principi del Regno Unito, non riusciranno a sanare la loro spaccatura fino a quando non vivranno nello stesso Paese . E' il parere di Dickie Arbiter, 80 anni, portavoce della regina Elisabetta dal 1988 al 2000. Secondo Arbiter i due componenti della famiglia reale dovrebbero trascorrere più tempo insieme e parlarsi. Lo ha dichiarato a Us Weekley sottolineando con decisione che non dovrebbe esserci "sangue cattivo" tra due fratelli che hanno vissuto insieme un pesante trauma come quello della morte della madre, la principessa Diana. Le voci di una spaccatura sono iniziate a circolare già nel 2018 quando è uscita la notizia che Harry e Meghan si sarebbero allontanati da Kensinton Palace, per andare a vivere distanti dal duca e dalla duchessa di Cambridge.