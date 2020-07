Usa, donna nuda sfida la polizia durante le proteste a Portland| Video

20 luglio 2020 a

Una donna ha sfidato la polizia presentandosi nuda davanti agli agenti. E' successo a Portland nel corso delle proteste. Il video sta facendo il giro del web. La donna non identificata, e soprannominata "Atena Nuda", si è presentata davanti alla polizia in piena notte mentre gli agenti continuavano a sparare proiettili urticanti. A un certo punto un altro manifestante protetto da uno scudo fatto in casa ha cercato di farle da schermo, ma la donna lo ha scansato. In tutto l'apparizione è durata 15 minuti.

Le forze dell'ordine successivamente, secondo quanto si legge su Twitter, hanno fatto una temporanea ritirata. Il nudismo in pubblico a Portland è protetto da sentenze di tribunale come forma di libertà di espressione.